Incêndio em Silves obriga ao corte da A2 e do IC1

A autoestrada do Sul (A2), de ligação Lisboa/Algarve, foi fechada ao trânsito rodoviário nos dois sentidos, entre Ourique (Beja) e São Bartolomeu de Messines (Faro), devido ao incêndio que deflagrou pelas 13h, perto da localidade do Fica Bem, em São Marcos da Serra.



O fecho da A2 junta-se ao fecho também do IC1 (Itinerário Complementar), entre as mesmas localidades, duas das principais vias de ligação entre o Norte e o Sul.



O IC1 foi cortado ao trânsito a meio da tarde, também por prevenção e para a segurança rodoviária devido ao fumo motivado pelo fogo.



Face ao corte das duas vias, "quem viaja no sentido Norte/Sul, "pode efetuar o desvio no IP2 em direção a Ourique e Castro Verde, seguindo depois pela Estrada Nacional 2 em direção ao Algarve", indicou a GNR.