Incêndio em Sirarelhos reativado com mais de 100 homens a combater as chamas
Mais de cem homens e 30 viaturas combatem um incêndio na zona de Sirarelhos, no distrito transmontano de Vila Real, segundo informação da Autoridade Nacional e Proteção Civil.
O incêndio, cujo primeiro alerta foi dado em 2 de agosto e que já tinha sido controlado pelos bombeiros volta hoje à noite a ser uma das ocorrências mais significativas, segundo dados disponibilizados no portal da Proteção Civil.
Às 22h03, o portal indicava que estavam no local a combater as chamas 110 homens e 31 viaturas, estando o fogo a consumir mato.
