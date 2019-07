Incêndio em Tabuaço reduzido a uma frente

As chamas chegaram a ter duas frentes ativas.



Uma delas foi já extinta como confirmou à Antena 1 o segundo comandante distrital de Viseu, Humberto Fonseca.



No local estão 250 operacionais apoiados por 83 veículos.



O fogo está no entanto a lavrar, segundo o comandante apenas em zona de mato, longe das habitações e o objetivo, explicou é terminar os trabalhos ao início desta quinta-feira.