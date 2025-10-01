Incêndio em Valbom faz cinco feridos, três dos quais em estado grave

Três dos feridos ficaram em estado grave por inalação de fumo. Dois deles foram encaminhados para o Hospital de São João e o outro para o Hospital de Santo António.



O edifício foi evacuado por precaução, adiantou à RTP Manuel Viana, comandante dos Bombeiros Voluntários de Valbom.



Uma brigada da Polícia Judiciária do Porto está neste momento a realizar perícias de investigação criminal.



Tudo indica que o fogo tenha começado num quarto de um apartamento do terceiro andar.