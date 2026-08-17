País
Incêndio em Valongo provoca pelo menos sete feridos
O fogo que deflagrou em Sobrado, no concelho de Valongo, já provocou pelo menos sete feridos, dois dos quais com gravidade.
Em declarações à RTP, o comandante dos bombeiros de Valongo, Bruno Oliveira, adiantava ao início da noite que havia registo de sete feridos, cinco bombeiros e dois civis.
Entre os bombeiros feridos, quatro foram assistidos por inalação de fumo e um bombeiro sofreu queimaduras de terceiro grau. Dos dois civis feridos, um sofreu ferimentos graves.
O fogo começou pelas 10h00 desta segunda-feira e era combatido por 165 operacionais e 56 meios terrestres ao final do dia.
A Estrada Nacional 209 continuava cortada naquela zona segundo a autarquia.
Entre os bombeiros feridos, quatro foram assistidos por inalação de fumo e um bombeiro sofreu queimaduras de terceiro grau. Dos dois civis feridos, um sofreu ferimentos graves.
O fogo começou pelas 10h00 desta segunda-feira e era combatido por 165 operacionais e 56 meios terrestres ao final do dia.
A Estrada Nacional 209 continuava cortada naquela zona segundo a autarquia.