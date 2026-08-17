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Incêndio em Valongo provoca pelo menos sete feridos

Incêndio em Valongo provoca pelo menos sete feridos

O fogo que deflagrou em Sobrado, no concelho de Valongo, já provocou pelo menos sete feridos, dois dos quais com gravidade.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Cláudia Viana - RTP (arquivo)

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Em declarações à RTP, o comandante dos bombeiros de Valongo, Bruno Oliveira, adiantava ao início da noite que havia registo de sete feridos, cinco bombeiros e dois civis. 

Entre os bombeiros feridos, quatro foram assistidos por inalação de fumo e um bombeiro sofreu queimaduras de terceiro grau. 
Dos dois civis feridos, um sofreu ferimentos graves. 

O fogo começou pelas 10h00 desta segunda-feira e era combatido por 165 operacionais e 56 meios terrestres ao final do dia. 

A Estrada Nacional 209 continuava cortada naquela zona segundo a autarquia. 
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