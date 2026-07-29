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Incêndio em Valpaços continua ativo e mobiliza centenas de operacionais
Em Valpaços, distrito de Vila Real, as chamas continuam a preocupar as autoridades. Um outro incêndio na Guarda foi já dominado, mas mais de 500 operacionais estão ainda no terreno para impedir que haja reacendimentos.
Um incêndio em Valpaços mobilizava, ao início da manhã desta quarta-feira, 472 operacionais apoiados por 143 meios terrestres e seis meios aéreos. Os pontos mais sensíveis neste momento são uma estação de tratamento de águas e um depósito de gás.
À RTP, Bruno Sarmento, subcomandante da Proteção Civil do Alto Tâmega e Barroso, adiantou que com o aumento da temperatura vai ser muito difícil controlar as chamas, que deverão continuar a lavrar pelo menos durante a tarde desta quarta-feira.
O incêndio, que deflagrou na terça-feira, chegou a ter três frentes ativas. A Estrada Nacional 213, que faz a ligação entre Valpaços e Chaves, foi cortada mas já reabriu.
Teresa Pavão, vice-presidente da Câmara Municipal de Valpaços, disse à RTP Antena 1 que "há um quilómetro de frente ativa de fogo” e “dois pontos muito sensíveis que estão a ser monitorizados”.
Um deles é “a estação de tratamento de águas que abastece a cidade de Valpaços” e o outro é “um depósito de gás que existe aqui numa localidade que também está a ser fustigada pelo fogo".
"Estamos a aguardar que as condições também melhorem ligeiramente. A temperatura baixou, não o suficiente, o vento não está tão intenso em algumas zonas, mas noutras continua a fustigar-nos", adiantou. Incêndio na Guarda em resolução
Durante a madrugada desta quarta-feira, um outro incêndio na Guarda, que eclodiu na segunda-feira, entrou em resolução.
“Neste momento contamos com 523 operacionais apoiados por mais de 130 meios terrestres. Estão dois meios aéreos no teatro de operações e previsivelmente vão estar mais nestas operações de consolidação e rescaldo”, disse à RTP o comandante da Proteção Civil Marco Lucas.
“A previsão é mais ou menos como o dia de ontem, ou seja, que ao longo do dia o vento vá aumentar um bocadinho de velocidade e isso vai fazer com que nós tenhamos de redobrar a nossa atenção em todos estes pontos quentes agora”, explicou.
O comandante adiantou ainda que foram consolidados alguns desses pontos durante a noite, “mas vamos estender o dispositivo a toda a área, que é uma área muito grande, para não acontecer nada de grave”.
As chamas chegaram a aproximar-se de habitações. A A25 e a Estada Nacional 16 foram cortadas, mas entretanto já reabriram ao trânsito.
O incêndio começou em Rochoso e atingiu mais três concelhos: Almeida, Pinhel e Sabugal. Cinco bombeiros sofreram ferimentos ligeiros.
O incêndio chegou a ter três frentes ativas e queimou quatro mil hectares, num perímetro de 40 quilómetros.