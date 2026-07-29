Incêndio em Valpaços continua ativo e mobiliza centenas de operacionais

Um incêndio em Valpaços mobilizava, ao início da manhã desta quarta-feira, 472 operacionais apoiados por 143 meios terrestres e seis meios aéreos. Os pontos mais sensíveis neste momento são uma estação de tratamento de águas e um depósito de gás.





À RTP, Bruno Sarmento, subcomandante da Proteção Civil do Alto Tâmega e Barroso, adiantou que com o aumento da temperatura vai ser muito difícil controlar as chamas, que deverão continuar a lavrar pelo menos durante a tarde desta quarta-feira.



Incêndio na Guarda em resolução

O incêndio, que deflagrou na terça-feira, chegou a ter três frentes ativas. A Estrada Nacional 213, que faz a ligação entre Valpaços e Chaves, foi cortada mas já reabriu.Teresa Pavão, vice-presidente da Câmara Municipal de Valpaços, disse à RTP Antena 1 queUm deles é “a estação de tratamento de águas que abastece a cidade de Valpaços” e o outro é “um depósito de gás que existe aqui numa localidade que também está a ser fustigada pelo fogo"."Estamos a aguardar que as condições também melhorem ligeiramente.", adiantou.Durante a madrugada desta quarta-feira, um outro incêndio na Guarda, que eclodiu na segunda-feira, entrou em resolução.“Neste momento contamos com 523 operacionais apoiados por mais de 130 meios terrestres.”, disse à RTP o comandante da Proteção Civil Marco Lucas.“A previsão é mais ou menos como o dia de ontem, ou seja, que ao longo do dia o vento vá aumentar um bocadinho de velocidade e isso vai fazer com que nós”, explicou.O comandante adiantou ainda que foram consolidados alguns desses pontos durante a noite, “mas vamos estender o dispositivo a toda a área, que é uma área muito grande, para não acontecer nada de grave”.As chamas chegaram a aproximar-se de habitações. A A25 e a Estada Nacional 16 foram cortadas, mas entretanto já reabriram ao trânsito.O incêndio começou em Rochoso e atingiu mais três concelhos: Almeida, Pinhel e Sabugal. Cinco bombeiros sofreram ferimentos ligeiros.O incêndio chegou a ter três frentes ativas e queimou quatro mil hectares, num perímetro de 40 quilómetros.