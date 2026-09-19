Incêndio em Vila Nova de Poiares. Fogo controlado em Sabouga

A aldeia de Sabouga, em Vila Nova de Poiares, esteve em risco com a aproximação do incêndio que deflagrou este sábado pelas 13h41 neste concelho do distrito de Coimbra.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares disse que todas as casas foram salvas e não há feridos a registar.





"Felizmente, conseguimos salvar as casas, que era o nosso propósito. Não há feridos e nem danos e isso é que é de registar depois dos momentos de aflição vividos" na aldeia de Sabouga", disse Nuno Neves.



Minutos antes, às 13h35, um outro incêndio deflagrou no concelho de Arganil, também distrito de Coimbra, mas na localidade de Pombeiro da Beira, freguesia de Murganheira.





Nesta altura, os incêndios de Arganil e de Vila Nova de Sabouga juntaram-se e preocupam as autoridades. Nos locais estão mais de 700 operacionais, apoiados por nove meios aéreos.

(em atualização)