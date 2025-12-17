País
Incêndio em Vila Pouca de Aguiar deixou sete pessoas desalojadas
Uma das casas atingidas pelas chamas tinha acabado de sofrer obras de remodelação e voltaria a ser habitada esta quarta-feira.
Sete pessoas ficaram desalojadas esta quarta-feira devido a um incêndio que afetou três casas no concelho de Vila Pouca de Aguiar, na aldeia de Campo de Jales.
O incêndio começou pelas 10h00 desta quarta-feira e as habitações ficaram praticamente destruídas pelas chamas. Pelas 16h00, os bombeiros voluntários terminavam os trabalhos de rescaldo.
Numa das casas vivia uma família de cinco pessoas. Noutra das habitações residiam duas pessoas, enquanto a terceira casa afetada pelo fogo estava vazia após ter sido alvo de obras de reabilitação e voltaria hoje a ser habitada.
A Proteção Civil e vários operacionais auscultados pela RTP disseram não conhecer ainda as causas do incêndio.
À agência Lusa, Ana Rita Dias explicou que o incêndio começou numa habitação no antigo bairro mineiro e propagou-se a mais duas casas contíguas.
"Arderam três casas que ficaram inabitáveis", referiu a presidente do município do distrito de Vila Real.
O jornalista da RTP Franciso Graça falou com a residente Andreia Gomes, que deu conta do incêndio esta manhã e resgatou alguns animais que se encontravam dentro das casas.
Segundo o comandando sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, o alerta foi dado às 09h50 e para o local foram mobilizados 25 operacionais com dez viaturas, dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, Proteção Civil Municipal, GNR e E-Redes.
c/ Lusa
A presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar adiantou por sua vez que estas sete pessoas já têm local onde passar a noite.
