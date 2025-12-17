Incêndio em Vila Pouca de Aguiar deixou sete pessoas desalojadas

A presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar adiantou por sua vez que estas sete pessoas já têm local onde passar a noite.

c/ Lusa

Sete pessoas ficaram desalojadas esta quarta-feira devido a um incêndio que afetou três casas no concelho de Vila Pouca de Aguiar, na aldeia de Campo de Jales.O incêndio começou pelas 10h00 desta quarta-feira e as habitações ficaram praticamente destruídas pelas chamas. Pelas 16h00, os bombeiros voluntários terminavam os trabalhos de rescaldo.Noutra das habitações residiam duas pessoas, enquanto a terceira casa afetada pelo fogo estava vazia após ter sido alvo de obras de reabilitação eA Proteção Civil e vários operacionais auscultados pela RTP disseram não conhecer ainda as causas do incêndio.À agência Lusa, Ana Rita Dias explicou quee propagou-se a mais duas casas contíguas."Arderam três casas que ficaram inabitáveis", referiu a presidente do município do distrito de Vila Real.O jornalista da RTP Franciso Graça falou com a residente Andreia Gomes, que deu conta do incêndio esta manhã e resgatou alguns animais que se encontravam dentro das casas.Segundo o comandando sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, o alerta foi dado às 09h50 e para o local foram mobilizados, dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, Proteção Civil Municipal, GNR e E-Redes.