Incêndio em Vila Pouca de Aguiar em fase de resolução

Um incêndio que começou a lavrar na tarde de sexta-feira na freguesia de Alfarela de Jales, em Vila Pouca de Aguiar, entrou ao final da manhã deste sábado em fase de resolução.





Esta manhã o fogo mobilizou mais de duas centenas de operacionais, acompanhados por 60 meios terrestres e cinco meios aéreos.

Na manhã deste sábado existia apenas uma frente ativa, depois de as condições da última noite terem permitido aos bombeiros cercar o fogo, explicou à RTP Antena 1 Paulo santos, oficial de operações da Proteção Civil.Este incêndio lavrou numa zona de mato. Não houve casas ou populações em risco.Vila Pouca de Aguiar é um dos concelhos que apresenta este sábado um risco muito elevado de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).