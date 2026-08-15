Incêndio em Vila Pouca de Aguiar em fase de resolução

Incêndio em Vila Pouca de Aguiar em fase de resolução

O fogo deflagrou na sexta-feira, pelas 15h20, numa zona de mato na freguesia de Alfarela de Jales.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Antunes - RTP

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Um incêndio que começou a lavrar na tarde de sexta-feira na freguesia de Alfarela de Jales, em Vila Pouca de Aguiar, entrou ao final da manhã deste sábado em fase de resolução.

Esta manhã o fogo mobilizou mais de duas centenas de operacionais, acompanhados por 60 meios terrestres e cinco meios aéreos.

Na manhã deste sábado existia apenas uma frente ativa, depois de as condições da última noite terem permitido aos bombeiros cercar o fogo, explicou à RTP Antena 1 Paulo santos, oficial de operações da Proteção Civil.

Este incêndio lavrou numa zona de mato. Não houve casas ou populações em risco.

Vila Pouca de Aguiar é um dos concelhos que apresenta este sábado um risco muito elevado de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
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