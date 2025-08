Incêndio em Vila Real. Autoridades preocupadas com aldeias de Ermelo e Pardelhas

"Nós temos neste momento um incêndio ativo. Temos três setores, destes temos um com uma frente ainda bastante ativa que está com meios a combate. Um dos setores está dominado e o setor com maior taxa de progressão desenvolve-se em área de montanha desde esta manhã", disse aos jornalistas.



O responsável da Proteção Civil afirmou ainda que o teatro de operações conta com sete meios aéreos, três máquinas de rasto e 402 operacionais com 131 veículos.



Durante a manhã houve algumas aldeias com confinamento das populações, mas estão neste momento já fora de perigo. Há ainda três estradas interrompidas.



Para a tarde, a Proteção Civil está a "avaliar um reforço de efetividade de meios terrestres, mantendo os meios aéreos".



"Obviamente que os principais desafios são a orografia deste terreno e as condições meteorológicas que se fazem sentir: temperatura elevada, com vento com rotação bastante frequente, o que dificulta o trabalho de todos os operacionais neste terreno", acrescentou Miguel David.