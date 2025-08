Incêndio em Vila Real com "três pontos sensíveis"

Num balanço ao incêndio que lavra em Vila Real, o 2.º comandante regional explicou que “neste momento temos três frentes sensíveis: Currais (Vila Real) e Arnal e Fervença (Modim). A chama que está ativa não liberta muita energia, não tem muita intensidade, mas está em zonas inacessíveis onde só com o trabalho apeado e em conjunto com os meios aéreos é que se está a conseguir manter”. Segundo José Guilherme a rotação do vento “que tem sido uma constante” está a ser acompanhada.