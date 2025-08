Incêndio em Vila Real e Mondim de Basto mobiliza mais de 620 bombeiros com o apoio de 200 viaturas

Ao início da madrugada, o comandante sub-regional de Viseu Lafões, Miguel David, explicava à Antena 1, que, das quatro frentes ativas, duas tinham sido dominadas.As restantes, estão em locais de difícil acesso para os operacionais.Os ventos de direção variável e o relevo, sobretudo montanhoso, não têm facilitado o combate às chamas.O presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil garante que não existe falta de meios, para o combate aos fogos rurais.Entrevistado ontem à noite na RTP 3, José Manuel Moura considera que o país não está actualmente perante uma situação limite.Por causa do tempo quente e do risco de incêndio, Portugal está em situação de alerta até à próxima quinta-feira.Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança estão sob aviso vermelho até ao final da tarde.Estão proibidas queimas e queimadas, trabalhos com recurso a máquinas em zonas florestais. Está também proibido o lançamento de fogo-de-artifício.