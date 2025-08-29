Incêndio em Vinhais combatido por mais de 400 bombeiros
O fogo começou perto das 11h da manhã de quinta-feira e tem 3 frentes ativas. No terreno estão também 140 viaturas .
De acordo com a página da Proteção Civil é o único incendio ativo Às 7h00 desta manhã de sexta-feira.
Hoje há mais de 20 concelhos de Portugal Continental com risco máximo de Incêndio.
São dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.
O IPMA colocou ainda dezenas de concelhos com risco elevado de incêndio,no interior norte e centro, Alentejo e Algarve.
A estrada que liga Ervedosa a Agrochão chegou a estar cortada ao trânsito, mas já foi reaberta. Durante a tarde, o incêndio ameaçou várias habitações em Ervedosa, mas nenhuma chegou a ser consumida pelas chamas. Está a arder mato e pinho.
O presidente da Câmara Municipal de Vinhais diz que não há habitações em risco.
