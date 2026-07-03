Incêndio em Vouzela alastra a concelhos vizinhos e ameaça habitações

Incêndio em Vouzela alastra a concelhos vizinhos e ameaça habitações

Continua fora de controlo o violento incêndio que deflagrou ontem em Vouzela, no distrito de Viseu.

RTP /
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O fogo, que chegou a registar cinco frentes ativas, já alastrou aos concelhos vizinhos de Oliveira de Frades e de Águeda.

Durante o dia de quinta-feira, as chamas rondaram várias habitações na aldeia de Crasto, tendo destruído alguns anexos e palheiros.

O vento forte, quente e seco continua a ser o principal obstáculo para os mais de 800 operacionais apoiados por 260 veículos que se encontram no terreno.

Segundo a Proteção Civil, as condições meteorológicas extremas estão a dificultar fortemente o combate.
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