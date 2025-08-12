Incêndio Ermidas -Sado. Circulação rodoviária no IC1 cortada nos dois sentidos

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou que o trânsito está cortado nos dois sentidos, ao quilómetro 613 do IC1, desde as 17:00, devido ao foco de incêndio que deflagrou pelas 16:40 na zona de vale da Eira, em Ermidas-Sado.

"A alternativa ainda é a autoestrada (A2), mas há outras estradas regionais que podem ser opções" para os automobilistas, disse a mesma fonte, cerca das 18:20.

Contactado pela agência Lusa, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, explicou que o foco eclodiu pelas 16:40 "na zona de Vale da Eira, entre Ermidas-Sado e Grândola", concelho vizinho.

"O incêndio está a queimar uma área de eucalipto, pinhal e mato", revelou.

Segundo o comandante, "estava prevista a ocorrência de trovoada seca" para aquela zona pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e, antes de o fogo ter deflagrado, "houve pessoas que identificaram vários trovões no local".

As operações de combate ao incêndio mobilizavam, às 17:55, 172 operacionais, apoiados por 51 veículos e seis meios aéreos, todos eles aviões.