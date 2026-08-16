Incêndio está próximo de zona industrial em Oliveira de Azeméis

O alerta foi dado pelas 15h30. Segundo o site da Proteção Civil, às 18h00 incêndio está a ser combatido por 115 operacionais e duas aeronaves.Alberto Fernandes, oficial de operações da Proteção Civil, explicou à RTP Antena 1 pouco antes das 17h00 que as chamas progridem com alguma intensidade e que o fogo tem várias frentes ativas.As autoridades estão preocupadas com a aproximação a uma zona industrial.