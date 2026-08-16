Incêndio está próximo de zona industrial em Oliveira de Azeméis

Incêndio está próximo de zona industrial em Oliveira de Azeméis

Há um incêndio ativo em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, próximo de uma zona industrial.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Antunes - RTP

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O alerta foi dado pelas 15h30. Segundo o site da Proteção Civil, às 18h00 incêndio está a ser combatido por 115 operacionais e duas aeronaves. 

Alberto Fernandes, oficial de operações da Proteção Civil, explicou à RTP Antena 1 pouco antes das 17h00 que as chamas progridem com alguma intensidade e que o fogo tem várias frentes ativas.
As autoridades estão preocupadas com a aproximação a uma zona industrial. 
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