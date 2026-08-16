País
Incêndio está próximo de zona industrial em Oliveira de Azeméis
Há um incêndio ativo em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, próximo de uma zona industrial.
O alerta foi dado pelas 15h30. Segundo o site da Proteção Civil, às 18h00 incêndio está a ser combatido por 115 operacionais e duas aeronaves.
Alberto Fernandes, oficial de operações da Proteção Civil, explicou à RTP Antena 1 pouco antes das 17h00 que as chamas progridem com alguma intensidade e que o fogo tem várias frentes ativas. As autoridades estão preocupadas com a aproximação a uma zona industrial.
Alberto Fernandes, oficial de operações da Proteção Civil, explicou à RTP Antena 1 pouco antes das 17h00 que as chamas progridem com alguma intensidade e que o fogo tem várias frentes ativas. As autoridades estão preocupadas com a aproximação a uma zona industrial.