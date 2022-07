"Incêndio excecional". Fogo em Silves atingiu os 2400 metros por hora

O incêndio em Silves caracterizou-se "por inúmeras projeções em simultâneo, algumas das quais registadas a mais de dois quilómetros da frente do incêndio", relatou.



Segundo Richard Marques, "estas projeções, face ao rápido desenvolvimento da sua capacidade de propagação, desenvolveram frentes em poucos minutos", o que também se deveu à "desidratação da vegetação" no local.



"O primeiro desafio foi a intervenção dos meios aéreos. Estamos a falar de uma área que tem muitas linhas elétricas de média tensão, o que limitou em muito" a atuação desses meios, adiantou o comandante operacional distrital.



Entretanto "juntaram-se outros desafios", nomeadamente a velocidade de propagação do incêndio, que no seu pico atingiu os 2400 metros por hora, "muito acima daquilo que é a progressão do incêndio em contexto normal".



"Estamos a falar de um incêndio excecional", vincou.