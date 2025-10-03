Incêndio extinto após destruir fábrica de sofás no Sabugal

As chamas foram extintas por volta das 02:00, disse um porta-voz do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

"As instalações [da fábrica de sofás] foram totalmente destruídas, mas o telhado não chegou a ruir", acrescentou a mesma fonte, que confirmou ainda que o incêndio não causou feridos.

O fogo deflagrou pelas 22:17 de quinta-feira e chegou a ser combatido por mais de 40 operacionais, com o apoio de 12 viaturas.

A fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela disse que ainda estavam elementos no terreno "em vigilância".

Segundo o portal da ANEPC na Internet, pelas 02:45 ainda estavam no local 35 operacionais, apoiados por 11 viaturas.