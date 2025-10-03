Incêndio extinto após destruir fábrica de sofás no Sabugal
Um incêndio que deflagrou numa fábrica de sofás no Sabugal, no distrito da Guarda, já foi extinto, mas destruiu por completo as instalações industriais, disse hoje à Lusa uma fonte da Proteção Civil.
As chamas foram extintas por volta das 02:00, disse um porta-voz do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
"As instalações [da fábrica de sofás] foram totalmente destruídas, mas o telhado não chegou a ruir", acrescentou a mesma fonte, que confirmou ainda que o incêndio não causou feridos.
O fogo deflagrou pelas 22:17 de quinta-feira e chegou a ser combatido por mais de 40 operacionais, com o apoio de 12 viaturas.
A fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela disse que ainda estavam elementos no terreno "em vigilância".
Segundo o portal da ANEPC na Internet, pelas 02:45 ainda estavam no local 35 operacionais, apoiados por 11 viaturas.