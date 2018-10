Incêndio lavra na serra de Sintra

Mário Aleixo - RTP07 Out, 2018, 07:02 / atualizado em 07 Out, 2018, 07:02 | País

O incêndio teve início às 22h50 de sábado na serra de Sintra, Lisboa, e estava a ser combatido por 707 operacionais e 207 meios terrestres às 6h15, quando se aguarda o nascer do Sol para atuarem os meios aéreos pesados.



Dois bombeiros com ferimentos ligeiros no combate às chamas, na Malveira da Serra, concelho de Cascais. É lá que está um dos focos mais graves deste incêndio que já destruiu uma habitação na aldeia da Biscaia, e provocou outros danos como contou o comandante André Fernandes.





Quarenta e sete pessoas foram retiradas por precaução das suas casas e levadas para o pavilhão do Dramático de Cascais e também para o Centro Recreativo da Malveira. No terreno o jornalista da Antena 1, Luís Soares, contava o que via em plena madrugada.O vento forte, com rajadas que chegam aos 100 km por hora está a provocar reacendimentos e a dificultar o combate às chamas.O incêndio já obrigou à evacuação de três aldeias, por precaução, Biscaia, Almoínhas e Figueira do Guincho e do parque de campismo da Areia, no concelho de Cascais.Rajadas de vento de 100 km por hora dificultam o combate às chamas.De acordo com a informação disponível na página da Proteção Civil as autoridades apelam às populações para que permaneçam nas suas casas e que evitem deslocar-se aos locais atingidos pelas chamas.A estrada nacional 247 está interdita ao trânsito entre o Guincho e o Cabo da Roca.