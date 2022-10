Incêndio leva a evacuação de Lar em Montemor-o-Novo, sem vítimas

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado alerta às 11:15, atingiu o edifício do Lar "O Girassol", da Associação de Proteção Social à População de São Geraldo.

Segundo a mesma fonte, as chamas já foram extintas pelos bombeiros e não há vítimas a registar.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Montemor-o-Novo, Olímpio Galvão, disse que o incêndio teve origem num "curto-circuito no quadro elétrico" do edifício do lar e que as chamas destruíram "o quadro elétrico e o teto da entrada".

"As funcionárias conseguiram evacuar" o espaço, por precaução, e levaram "os 20 utentes, alguns deles acamados, para o Centro Cultural de São Geraldo", adiantou.

O autarca assinalou que os utentes não vão poder passar, pelo menos, a próxima noite no lar, pois o edifício ficou sem energia elétrica, referindo que as autoridades estão agora a tentar encontrar uma solução.

As operações de socorro mobilizaram as corporações de bombeiros de Montemor-o-Novo, Arraiolos e Mora, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a GNR e o Serviço Municipal de Proteção Civil.

No total, estiveram envolvidos 33 operacionais, apoiados por 13 veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (vmer).