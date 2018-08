Incêndio. Mais uma noite sem dormir na serra de Monchique

Mário Aleixo - RTP09 Ago, 2018, 06:27 / atualizado em 09 Ago, 2018, 06:27 | País

Na última noite em Monchique o fogo voltou a ameaçar casas nas proximidades da Fóia e das Caldas de Monchique.



Mas já de madrugada a evolução tem sido favorável.



O presidente da câmara de Monchique, Rui André, conta que os bombeiros conseguiram acalmar as zonas mais críticas.



O autarca observou que apesar das condições muito adversas no terreno, por causa do vento forte, o empenho e dedicação dos bombeiros foram fundamentais.



À Antena 1 confessou que já pensa nos planos para que no futuro os incêndios deixem de ser uma ameaça, mas para já a prioridade é ajudar as pessoas e avaliar a dimensão dos estragos.





Trabalho noturno

Corte de estradas

Alerta da Direção Geral de Saúde



Os sinais de alarme são as queimaduras faciais, alteração do estado de consciência ou dificuldade em respirar.





Nesta altura o fogo continua a dar trabalho no concelho de Monchique bem como no concelho vizinho de Silves.Ontem ao final do dia as chamas ameaçaram o perímetro da cidade, sobretudo na zona do bairro do Enxerim, uma situação que levou à retirada de dezenas de pessoas, que entretanto já regressaram às sua casas.Com o cair da noite a situação ficou mais tranquila mas a presidente da câmara de Silves, Rosa da Palma disse, na Antena 1, que por causa do vento, há localidades que ainda correm risco.A autarca estima que já tenham ardido 10 mil hectares no município.As pessoas retiradas de suas casas, no concelho de Silves, pernoitaram na escola básica Garcia Domingues, em Silves, e na escola básica João de Deus, em São Bartolomeu de Messines.Os bombeiros têm pedido ajuda à população nomeadamente alimentos e outros bens. A resposta não tardou a chegar.No quartel dos bombeiros de Silves, o repórter da Antena 1, Pedro Sá Guerra, encontrou quem tenha feito centenas de quilómetros para levar ajuda a quem precisa.Durante a noite, e com a ausência dos meios aéreos, o combate ao incêndio na serra algarvia passou pela aposta no trabalho das máquinas de rasto, de forma a preparar as atividades da manhã.A segunda comandante operacional nacional, Patrícia Gaspar, ao antever o que poderia passar-se durante a noite não traçou um cenário positivo e admitiu que as condições meteorológicas não fossem nuito favoráveis para o combate às chamas.O fogo que lavra na região de Monchique já levou ao corte do trânsito na estrada nacional 266, entre Portimão e Monchique.Também a estrada nacional 267 está cortada entre Nave e Marmelete, e também entre Monchique e São Marcos da Serra...O trânsito está ainda interdito na estrada nacional 124, entre Silves e São Bartolomeu de Messines.O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Monchique está a consumir mato e floresta e já provocou 32 feridos, dos quais um em estado grave (uma idosa internada em Lisboa).De acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, as chamas já consumiram mais de 21 mil hectares na serra algarvia.Segundo a página da proteção civil na internet, estão no terreno, nesta altura, cerca de 1300 operacionais, apoiados por 390 viaturas terrestres.A inalação de fumos ou de substâncias químicas e o calor podem provocar danos nas vias respiratórias, como inflamação e edema com tosse, bronco-constrição e aumento das secreções.Em comunicado, a Direção Geral de Saúde (DGS) lembra que as crianças, os doentes respiratórios crónicos e os idosos são os grupos mais vulneráveis.A DGS lembra que a inalação de fumos ou de substâncias químicas podem levar ao surgimento de lesões no futuro que nos casos mais graves podem causar falência respiratória.Por forma a evitar os efeitos da exposição ao fumo, a DGS aconselha a população a ficar dentro de casa.Nas situações em que já houve inalação de fumo a pessoa deve ser retirada do local e evitar que respire mais fumo ou esteja exposta ao calor.