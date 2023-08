Foto: Nuno Veiga - Lusa (arquivo)

A RTP apurou no local que as chamas estão concentradas na encosta da localidade de Casal Vermelho.



Os operacionais estão a tentar conter as chamas de um lado da encosta, enquanto o fogo continua a progredir devido ao vento que se faz sentir no local.



Neste momento não há nenhuma população em perigo.