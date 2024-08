Incêndio na Madeira está controlado. Pontos quentes devem ser extintos nas próximas horas

Estão a ser substituídas as equipas da noite e um helicóptero vai sobrevoar a região para avaliar.

O facto de estar hoje "100% de humidade, um nevoeiro denso" será uma "grande ajuda".







O incêndio que deflagrou há 10 dias está agora a ceder e de acordo com o presidente do serviço regional da proteção civil da Madeira pode dar-se mesmo como extinto o incêndio ainda hoje.





Durante o dia deverão acontecer alguns reacendimentos, como é normal nesta fae de combate.







O comandante regional da Proteção Civil especificou que o incêndio foi controlado na sexta-feira ao final do dia e que entre as 20:00 e as 21:00 já "estava 98% consolidado".

De acordo com o último balanço feito pelo Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Copernicus), divulgado na sexta-feira à noite, a área ardida no incêndio rural que lavrou na ilha da Madeira atingiu nessa manhã os 5.045,8 hectares.O incêndio deflagrou no dia 14 de agosto, nas serras do município da Ribeira Brava, propagando-se progressivamente aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e, através do Pico Ruivo, Santana.O combate às chamas foi dificultado pelo vento e pelas temperaturas elevadas, mas não há registo de destruição de casas ou de infraestruturas essenciais.Alguns bombeiros receberam assistência por exaustão ou ferimentos ligeiros, não havendo mais feridos.A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio, mas o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, disse tratar-se de fogo posto.