Incêndio na Madeira. Vento forte e altas temperaturas preocupam bombeiros

A combater as chamas estão 15 elementos de duas corporações, que contam com a ajuda de um helicóptero da proteção civil e quatro viaturas.







As costas norte e sul da Madeira, assim como as zonas montanhosas, encontram-se hoje sob aviso amarelo, devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



A partir de sexta-feira, o aviso para as regiões montanhosas e a costa sul da região agravará para laranja, o segundo mais grave.