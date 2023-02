Incêndio na Mouraria provoca duas vítimas mortais

O incêndio aconteceu na Rua do Terreirinho e o alerta foi dado por volta das 20h35, antes de entrar em fase de rescaldo. Os feridos foram reencaminhados para os Hospitais de São José e Santa Maria.





Tiago Lopes, do Regimento de Sapadores de Lisboa, disse que a maior parte dos feridos se deveu a inalação de fumos.







As causas do incêndio, entretanto extinto, não são para já conhecidas.



O fogo destruiu o rés-do-chão do edifício, na Rua do Terreirinho,