Incêndio na Serra da Estrela. Duarte Caldeira fala em falta de capacidade de antecipação

Foto: Miguel Pereira da Silva - Lusa

Ouvido pela Antena 1, o presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil reconhece as dificuldades no combate às chamas na Serra da Estrela: seca, vento, calor e dificuldades de acesso a vales muito encaixados.