Incêndio na Serra da Estrela já destruiu 10% do Parque Natural

De acordo com a informação que consta do site da Proteção Civil, estavam no terreno 1535 operacionais, apoiados por 473 veículos e oito meios aéros, perto das 9h00.







A noite proporcionou a oportunidade de avançar na consolidação do combate às chamas, com o vento a diminuir a intensidade e a mudar de rumo.







Há, no entanto, ainda frentes ativas no incêndio, mas Miguel Cruz, segundo comandante nacional, admite que ainda há muito trabalho a ser feito.



O fogo consumiu já uma vasta área de Parque Natural e obrigou a evacuar uma praia esta quarta-feira.