Incêndio na Serra da Estrela. Situação "está mais calma"

Foto: Miguel Pereira da Silva - Lusa

A última noite foi muito complicada para os mais de mil operacionais que estiveram no terreno. No concelho da Covilhã prosseguem os trabalhos de rescaldo, segundo o comandante das operações a situação está bastante mais calma. No entanto, os meios continuam no terreno.