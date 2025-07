Incêndio no Alandroal. Quase dois terços do concelho afetados pelo fogo

Maria Rosado, comandante de Operações de Socorro, adiantou aos jornalistas que o incêndio no Alandroal, no Baixo Alentejo, ainda continuava ativo pelas 21h00.





A responsável garantiu ainda que não havia, à hora deste briefing, informação de aglomerados populacionais de maior dimensão ameaçados pelas chamas. Havia, no entanto, alguns "montes isolados" e dispersos a merecer "alguma preocupação".



A comandante explicou que a grande dificuldade no combate a este incêndio tem sido a "mudança permanente da direção e velocidade do vento", o que piorou a situação perante "múltiplas ignições", em concreto com 40 focos de incêndio "espalhados ao longo de 20 quilómetros de área".





Maria Rosado mencionou também as dificuldades na acessibilidade aos locais de combate destes focos com os meios de combate. A responsável espera que a agressividade do incêndio possa ser atenuada nas próximas horas, tendo em conta a previsão meteorológica para a madrugada.





quase dois terços do concelho foram afetados por este incêndio.



"A [Estrada] Nacional que foi afetada atravesssa de norte a sul o concelho", explicou o autarca. Terá sido uma peça metálica de um pesado a provocar "dezenas de ignições" ao longo dessa via. João Grilo garantiu que as bermas da responsabilidade do município "estão todas limpas".

Na sequência deste incêndio, há a registar três feridos ligeiros entre os operacionais.

Por sua vez, o presidente da Câmara do Alandroal, João Grilo, disse aos jornalistas que





Também sobre a origem deste incêndio, a comandante Maria Rosado indicou que "terá sido uma questão técnica" com um pesado de mercadorias na Estrada Nacional 255.





O motorista do camião suspeito de provocar o incêndio já foi identificado e constituído arguido pela GNR. Fonte do Comando Territorial de Évora garante que o caso foi comunicado ao Ministério Público.



De acordo com a mesma fonte, uma peça metálica de uma das cintas do semirreboque do camião, usada para prender a madeira transportada, soltou-se e, ao bater no chão, provocou faíscas, o que terá ateado vários focos de incêndio no concelho de Alandroal.