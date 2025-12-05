País
Incêndio no Centro Vasco da Gama obrigou a evacuar piso da restauração
O alerta para o incêndio no restaurante Burguer King do Centro Vasco da Gama, no Parque das Nações, em Lisboa, foi dado às 9h19. As chamas estão extintas.
Um incêndio que deflagrou na manhã desta sexta-feira numa conduta de extração de fumos da área de restauração do Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa, foi dado como extinto às 10h00. Sem notícia de vítimas.
Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, citada pela agência Lusa, adiantou que o dispositivo mobilizado para aquele espaço do Parque das Nações está agora a levar a capo a operação de rescaldo.
Devido a este incêndio, o piso onde funciona o restaurante foi evacuado por precaução. No local estiveram 28 elementos dos bombeiros, apoiados por nove viaturas.
c/ Lusa
Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, citada pela agência Lusa, adiantou que o dispositivo mobilizado para aquele espaço do Parque das Nações está agora a levar a capo a operação de rescaldo.
Devido a este incêndio, o piso onde funciona o restaurante foi evacuado por precaução. No local estiveram 28 elementos dos bombeiros, apoiados por nove viaturas.
c/ Lusa