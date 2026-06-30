Incêndio no concelho de Murça combatido por 206 operacionais com 58 viaturas e 6 meios aéreos

O incêndio que lavra em Murça avançava pelas 17:30 em duas frentes, ardia com intensidade e mobilizava cerca de 200 operacionais e seis meios aéreos, segundo fonte da Proteção Civil.



De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o fogo foi dado às 12:51 e pelas, 17:30, estavam mobilizados para o combate 206 operacionais, apoiados por 58 viaturas e seis meios aéreos.



O fogo lavra em zona de alguma floresta, mato e ainda de terrenos agrícolas. No terreno, para além dos acessos difíceis, também o calor intenso e o vento dificultam o combate.



c/ Lusa