País
Incêndio no Funchal. Chamas afetaram edifícios no centro histórico
Um incêndio de grandes dimensões deflagrou na sexta-feira à noite no centro histórico do Funchal. Há seis pessoas que estão neste momento desalojadas.
Várias corporações de bombeiros estiveram envolvidas no combate às chamas. Terá de ser feita uma avaliação à segurança do edifício para voltar a garantir condições de habitabilidade.
Até ao momento não há registo de feridos. De acordo com os Bombeiros do Funchal, o incêndio está em fase de rescaldo.
Uma viatura mantém-se no local para evitar reacendimentos.