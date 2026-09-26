Incêndio no Funchal. Chamas afetaram edifícios no centro histórico

O fogo terá começado num edifício na Rua da Boa Viagem, nas proximidades do Mercado dos Lavradores.



Várias corporações de bombeiros estiveram envolvidas no combate às chamas. Terá de ser feita uma avaliação à segurança do edifício para voltar a garantir condições de habitabilidade.



Até ao momento não há registo de feridos. De acordo com os Bombeiros do Funchal, o incêndio está em fase de rescaldo.



Uma viatura mantém-se no local para evitar reacendimentos.