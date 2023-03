Incêndio no Hospital-prisão de Caxias. Cinco pessoas assistidas

O incêndio, que afetou o quarto andar do Hospital-prisional de Caxias, já foi extinto.



Fonte da DGRSP indicou à agência Lusa que, cerca das 15h30, "um recluso doente do foro psiquiátrico pegou fogo ao colchão do quarto onde estava", mas as chamas foram extintas "cerca de 15 minutos depois".



De acordo com a mesma fonte, estariam 20 pessoas entre o quarto e o quinto piso do Hospital-Prisão de Caxias, onde começou o fogo.