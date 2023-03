Incêndio no navio Greta K ainda ativo, mas controlado

Foto: Estela Silva - Lusa

Está controlado, mas continua ativo, o incêndio no navio Greta K, que se encontra ao largo de Matosinhos. Uma equipa técnica vai avaliar as condições de segurança para a embarcação atracar e para ser feita a trasfega do combustível que tem a bordo. Os riscos ambientais ainda não estão excluídos.