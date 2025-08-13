Incêndio obriga à evacuação de lar em Aguiar da Beira

O presidente da Câmara de Aguiar da Beira, Virgílio Cunha, confirmou à RTP que um lar em Quinta de Açores teve de ser evacuado por precaução. O autarca frisou a situação difícil em que o concelho se encontra, já que está a ser fustigado por dois incêndios num só dia.

Aguiar da Beira enfrenta neste momento o incêndio que veio de Trancoso, que ficou mais controlado ao final da tarde de quarta-feira, mas também o fogo que chegou através de Sátão.



Este último entrou no concelho "pelo outro extremo" e tinha, na noite de quarta-feira, uma frente de "vários quilómetros".



O presidente da Câmara diz já ter pedido reforços perante a situação e refere que só tem sido possível contar com os bombeiros locais.