Incêndio Pedrógão: 64 mortos e 157 feridos

O combate ao incêndio que começou no sábado em Pedrógão Grande está a evoluir favoravelmente o que leva as autoridades a admitirem que possa ficar dominado até ao final da manhã.



Em conferência de imprensa, o comandante operacional da Proteção Civil, Vítor Vaz Pinto, afirmou no entanto que essa possibilidade está dependente da eliminação de "um dos pontos quentes" do incêndio que ainda subsiste.



Disse Vítor Vaz Pinto que havia dois "pontos quentes preocupantes" ao final do dia de segunda-feira. Um foi dominado durante a noite e o outro poderá ficar resolvido até hora de almoço.

Mais feridos

"Estão no teatro de operações 13 meios aéreos, oito aviões e cinco helicópteros", disse o comandante operacional. Além dos meios aéreos, estão a operar no terreno 1.153 operacionais, apoiados com 391 viaturas e 11 máquinas de rasto.O comandante operacional da Proteção Civil informou ainda esta manhã que aumentou para 157 o número de feridos do incêndio em Pedrogão Grande. Mais 20 em relação ao balanço de ontem.Há também a registar 64 mortos."Temos 157 feridos", disse Vítor Vaz Pinto. "Sete feridos graves, incluindo uma criança, quatro bombeiros e dois civis. 38 evacuados e 64 mortos, incluindo um bombeiro".