Incêndio Porto de Mós. Dominado fogo que atingiu a serra de Aire e Candeeiros

Três pessoas ficaram feridas no combate às chamas, um bombeiro de Torres Novas, um sapador florestal, que se encontra hospitalizado, e um militar da GNR. Arderam quinhentos hectares de mato, no coração do parque natural, e nenhuma habitação foi atingida pelas chamas. No terreno, permanecem 134 operacionais e 42 viaturas.