Incêndio próximo de habitações em Santo Tirso













Durante a tarde, as autoridades deram ordem para evacuar algumas habitações, segundo testemunhou a RTP. As chegaram mesmo a consumir uma área de jardim de uma dessas casas, levando à recolha de animais domésticos.



O alerta foi dado às 15h08.





O incêndio que está ativo há várias horas em Santo Tirso está próximo de habitações e preocupa as autoridades. Segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no local estão mais de 280 operacionais apoiados por 87 veículos.