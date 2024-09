Incêndio Seixal. Mais de 300 operacionais e 11 meios aéreos combatem fogo na freguesia da Amora

Cerca de duas horas depois do início, o incêndio que está a lavrar na zona de Belverde, freguesia da Amora, concelho do Seixal, já mobiliza mais de 300 operacionais e 100 meios terrestres.O fogo está numa zona de mato, perto da Herdade da Apostiça, o que aumenta as preocupações das autoridades. Há pelo menos 11 meios aéreos no local.