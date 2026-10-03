Incêndio urbano em Viseu provoca uma vítima mortal e cinco feridos ligeiros

"Infelizmente, temos a lamentar a uma vítima mortal, um masculino de 28 anos, que foi retirado do interior da habitação e efetuados todas as manobras de socorro, mas acabou por ser declarado o óbito no local", informou o comandante dos Bombeiros Sapadores de Viseu, Rui Nogueira.

À agência Lusa, o comandante adiantou que o incêndio provocou ainda "cinco feridos ligeiros, dois dos quais elementos da PSP [Polícia de Segurança Pública] de Viseu, que foram os primeiros a chegar ao local, mas já tiveram alta hospitalar".

"Tendo em conta a intensidade e projeção inicial do incêndio, felizmente só foram feridos ligeiros, graças ao profissionalismo e competência dos agentes de segurança", destacou.

Os outros três feridos ligeiros, acrescentou, são "uma senhora, proprietária da habitação e familiar da vítima mortal, e outros dois civis que serão amigos do jovem que morreu" e os ferimentos "terão acontecido na sequência de uma explosão inicial".

Rui Nogueira salientou ainda "o sucesso no combate ao incêndio que se iniciou de forma violenta, mas os bombeiros conseguiram confinar as chamas ao rés-do-chão, num edifício bastante antigo e de quatro andares".

Segundo disse, o prédio situa-se na rua Senhora da Boa Morte, centro histórico da cidade de Viseu, e "era um dos edifícios que não estava requalificado, havia todo um potencial para provocar um dano bem maior do que aquele que provocou".

Nestes sentido, reforçou "ter sido muito eficaz e de enorme sucesso" o combate às chamas.

O comandante adiantou ainda à agência Lusa que a Polícia Judiciária (PJ) "esteve no local, para proceder às diligências normais nestes casos", ou seja, para investigar a origem do incêndio.

No local, estiveram 50 operacionais apoiados por 18 veículos dos Bombeiros Voluntários e Sapadores de Viseu, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da PSP, da Polícia Municipal de Viseu e da PJ.

Segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil, o alerta aconteceu pelas 23:31 de sexta-feira e o incêndio foi dado por extinto às 00:01 de hoje.