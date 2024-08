A união faz a força, até na prevenção de incêndios. Os habitantes de uma aldeia de Vila Nova de Poiares, arregaçaram as mangas, e juntaram-se para fazer a limpeza de terrenos.

Durante sete sábados, a população de Soutelo fez um esforço colectivo para reduzir o risco de fogo em redor da aldeia.



A iniciativa conjunta desta aldeia, no concelho de Vila Nova de Poiares, distrito de Coimbra, com o propósito comum de evitar problemas com incêndios rurais.