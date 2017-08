Incêndios ativos na Mealhada, Abrantes e Grândola

Na Mealhada estão mais de 400 operacionais e 121 veículos a lutar contra as três frentes ativas.



A adjunta nacional da Proteção Civil, Patrícia Gaspar explica que o incêndio afetou várias localidades.



O incêndio que deflagrou ao início da tarde de quinta-feira foi dado como dominado mas não extinto, de acordo com o “site” da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). O fogo entrou "em resolução" pelas 3h07.



Abrantes



Em Abrantes, no terreno, estão mais de 700 operacionais. É isso que mostra a página da internet da Proteção Civil.



Uma casa ardeu. As aldeias de Medroa, Braçal, Amoreira e Pucariça foram evacuadas por precaução e 50 pessoas passaram a noite no Regimento de Apoio Militar de Emergência, no Quartel Militar de Abrantes.



Uma habitação ardeu e cinco pessoas ficaram desalojadas e foram colocadas na Casa Paroquial. Uma viatura dos bombeiros ficou parcialmente destruída.



A adjunta nacional da proteção civil, Patrícia Gaspar espera que este incêndio esteja resolvido esta sexta-feira de manhã.



Grândola



O fogo em Grândola, no distrito de Setúbal, que deflagrou na tarde de quinta-feira, tinha 225 operacionais, apoiados por 76 meios terrestres, a combater duas frentes.



A estrada nacional 10 foi cortada entre os kms 20 e 24, em Azeitão, Coimbra, por causa dos incêndios.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera lançou para esta sexta-feira um alerta amarelo para sete distritos, Beja, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal, devido ao calor e temperatura elevada.