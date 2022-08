Incêndios. Autarcas pedem ajuda ao Governo

Foto: Lusa

Os autarcas da região centro afetados pelos incêndios do final do mês passado estiveram reunidos esta manhã com o Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas. Pediram uma intervenção urgente do Governo na reflorestação dos mais de 12.500 hectares que foram consumidos pelas chamas.