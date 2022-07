Incêndios. Autarquia de Silves faz levantamento dos estragos no terreno

Rodrigo Antunes - Reuters

A autarquia de Silves tem equipas no terreno a fazer o levantamento dos estragos e a prestar apoio a quem precisa. A própria presidente da Câmara, Rosa Palma, está no terreno. Os dados ainda são provisórios, mas arderam cerca de 1.400 hectares de floresta, alguma de sobreiros, e mato.