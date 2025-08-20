Em direto
A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Incêndios. CCDR promete técnicos no terreno em breve para avaliar prejuízos

por Antena 1

Foto: Fátima Pinto - RTP

O fogo que começou há uma semana no Piódão, Arganil, no distrito de Coimbra é já um dos maiores incêndios de sempre. Este incêndio estendeu-se a cinco concelhos: Pampilhosa da Serra, Oliveira do Hospital, Seia, Covilhã e Castelo Branco.

O autarca de Arganil, já começou a fazer contas ao prejuízo. Luís Paulo Costa, disse esta noite à Antena 1 que já houve um primeiro contacto da CCDR - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e muito em breve equipas técnicas vão para o terreno.

Ainda prematuro avançar com uma estimativa dos prejuízos, mas o autarca de Arganil fala de danos avultados, tanto materiais como ao nível da paisagem, que é incomensurável.
