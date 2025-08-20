Incêndios. CCDR promete técnicos no terreno em breve para avaliar prejuízos
Foto: Fátima Pinto - RTP
O fogo que começou há uma semana no Piódão, Arganil, no distrito de Coimbra é já um dos maiores incêndios de sempre. Este incêndio estendeu-se a cinco concelhos: Pampilhosa da Serra, Oliveira do Hospital, Seia, Covilhã e Castelo Branco.
Ainda prematuro avançar com uma estimativa dos prejuízos, mas o autarca de Arganil fala de danos avultados, tanto materiais como ao nível da paisagem, que é incomensurável.