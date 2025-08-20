Incêndios. CCDR promete técnicos no terreno em breve para avaliar prejuízos

Foto: Fátima Pinto - RTP

O fogo que começou há uma semana no Piódão, Arganil, no distrito de Coimbra é já um dos maiores incêndios de sempre. Este incêndio estendeu-se a cinco concelhos: Pampilhosa da Serra, Oliveira do Hospital, Seia, Covilhã e Castelo Branco.