Incêndios. Centenas de operacionais combatem fogo perto da Covilhã

(em atualização)







Pelas 18h00, os dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indicavam que estavam no terreno 426 operacionais, 114 meios terrestres e 14 meios aéreos.







O fogo terá começado numa zona de mato, perto de um aldeia da região, e depois começou a aproximar-se de Tortosendo. Contudo, as populações de zonas mais baixas estão, para já, fora de perigo.



A zona mais a norte, contudo, é a que preocupa mais uma vez que é bastante arborizada.







A Estrada Nacional 230 (EN230), no Tortosendo, no concelho da Covilhã, encontra-se encerrada ao trânsito devido a um incêndio que lavra em zona de mato, desde as 15h02, naqela vila do distrito de Castelo Branco.



Segundo informação do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, as chamas obrigaram ao corte daquela via da serra da Estrela, que liga a Covilhã a Tortosendo e Unhais da Serra, às 15h20.







O alerta para o incêndio foi dado às 15h00.