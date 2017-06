Incêndios, dia 5. Pedrógão Grande dominado e o espectro da mão criminosa

Christopher Marques - RTP 21 Jun, 2017, 22:01 / atualizado em 21 Jun, 2017, 22:04 | País

Ao quinto dia, o incêndio de Pedrógão Grande foi dado como dominado. O anúncio foi feito a meio da tarde pelo comandante operacional Vítor Vaz Pinto que fez questão de explicar o significado desta primeira vitória.



O incêndio continua ativo mas os bombeiros asseguraram que não aumentaria o seu perímetro, ficando limitado à área estabelecida.



O comandante deixou claro que as autoridades ainda enfrentariam situações “bastante complicadas” mas que tinham “a certeza que o incêndio não vai progredir mais do que isso”. No terreno continuam ao início da noite mais de mil bombeiros.

"Mão criminosa"





Ainda durante a manhã, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses afirmou à TSF estar convicto que o incêndio foi provocado por “mão criminosa”. À tarde, o presidente da Liga dos Bombeiros disse depois manter a convicção de que o incêndio de Pedrógão Grande teve origem criminosa, garantindo que essa suspeita advém de um conjunto de conhecimentos que chegaram à sua posse.

A Polícia Judiciária vai investigar e quer ouvir Jaime Marta Soares. O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses saudou a investigação e não avançou mais informações à comunicação social. Reserva-se para os inspetores da Polícia Judiciária.



O primeiro-ministro recebeu já as respostas a dois dos esclarecimentos exigidos. Sobre a estrada da morte, a GNR sustenta que o incêndio deflagrou de forma "inesperada e assustadoramente repentina, surpreendendo todos".



Sobre o desvio de trânsito do IC8, a GNR confirma o fecho da estrada, sendo que o desvio permitia aos automobilistas três alternativas: "retroceder pelo mesmo IC em direção a oeste; tomar a EN 236-1 em direção a Figueiró dos Vinhos; ou a EN 236-1 em direção a Castanheira de Pera".



A Guarda Nacional Republicana sublinha que não havia "qualquer indicador ou informação que apontasse para a existência de risco potencial ou efetivo em seguir" pela EN236-1 e faz ainda referências às "dificuldades operacionais" para cortar aquela que viria a ser a "estrada da morte".



"O acesso à EN236-1 faz-se a partir de múltiplos locais, muitos deles provenientes de pequenas localidades e propriedades existentes e não apenas a partir do IC8", explica a GNR.



Já o Instituto Português do Mar e da Atmosfera explica que houve condições excecionais para a propagação das chamas. O IPMA advoga que "foram o resultado da conjugação da dinâmica do próprio incêndio e dos efeitos da instabilidade atmosférica, gerando downburst, ou seja, vento de grande intensidade que se move verticalmente em direção ao solo, que após atingir o solo sopra de forma radial em todas as direções".



"Este fenómeno é por vezes confundido com um tornado, e tem um grande impacto em caso de incêndio florestal por espalhar fragmentos em direções muito diversas", salienta o presidente do IPMA na resposta a António Costa.



O instituto sustenta ainda que as previsões meteorológicas para a tarde de sábado estiveram dentro da margem de erros e garante que os avisos feitos às populações seguiram as regras fixadas na relação com os serviços de proteção civil.



De momento faltam ainda as respostas da Proteção Civil quanto à interrupção do funcionamento da rede SIRESP. A rede de emergência e segurança falhou nas primeiras horas do incêndio.



Quatro torres que asseguram as comunicações do SIRESP arderam e só uma unidade móvel estava disponível para avançar para o local. Demorou nove horas a estar operacional.

Segundo o Expresso, o Ministério da Administração Interna mandou avançar as duas unidades móveis pesadas às 23h00. Mas só a da PSP estava operacional. A da GNR está avariada desde a vinda do Papa há um mês e uma semana a Fátima. Só às 8h00 de domingo é que a rede estava operacional.



O problema detetado no incêndio de Pedrogão é o de sempre. A saturação da rede que põe em causa a sua eficácia: ou seja o contacto entre todas as polícias, INEM, bombeiros e Proteção Civil no terreno. Um problema que já tinha sido diagnosticado em agosto de 2016 no grande incêndio do Sardoal.



Fica ainda por esclarecer porque é que só no domingo a Proteção Civil aumentou o nível de alerta no combate aos incêndios. No dia 17, todo o país, incluindo o distrito de Leiria onde teve início o grande incêndio, estava sob aviso amarelo. Só no domingo, dia 18 de junho às 18h00, é que o alerta subiu para laranja.

Quatro torres que asseguram as comunicações do SIRESP arderam e só uma unidade móvel estava disponível para avançar para o local. Demorou nove horas a estar operacional.

Segundo o Expresso, o Ministério da Administração Interna mandou avançar as duas unidades móveis pesadas às 23h00. Mas só a da PSP estava operacional. A da GNR está avariada desde a vinda do Papa há um mês e uma semana a Fátima. Só às 8h00 de domingo é que a rede estava operacional.

O problema detetado no incêndio de Pedrogão é o de sempre. A saturação da rede que põe em causa a sua eficácia: ou seja o contacto entre todas as polícias, INEM, bombeiros e Proteção Civil no terreno. Um problema que já tinha sido diagnosticado em agosto de 2016 no grande incêndio do Sardoal.

Fica ainda por esclarecer porque é que só no domingo a Proteção Civil aumentou o nível de alerta no combate aos incêndios. No dia 17, todo o país, incluindo o distrito de Leiria onde teve início o grande incêndio, estava sob aviso amarelo. Só no domingo, dia 18 de junho às 18h00, é que o alerta subiu para laranja.

Contactada pela RTP, a Autoridade Nacional de Proteção Civil não quis esclarecer o porquê de o nível de alerta só ter sido aumentado depois do fogo ter feito dezenas de vítimas.



Para já, a tragédia de Pedrógão Grande parece apressar o trabalho do Parlamento. Os partidos puseram-se de acordo para aprovar, até julho, a reforma da floresta, que está na Assembleia da República desde abril.

Silêncio e homenagem



Para além do combate às chamas, o dia foi de homenagem. Às 13h00 cumpriu-se um minuto de silêncio em memória das vítimas. O Presidente da República, os ministros da Administração Interna e das Infraestruturas prestaram a homenagem junto à Câmara Municipal de Pedrógão.

Para além do combate às chamas, o dia foi de homenagem. Às 13h00 cumpriu-se um minuto de silêncio em memória das vítimas. O Presidente da República, os ministros da Administração Interna e das Infraestruturas prestaram a homenagem junto à Câmara Municipal de Pedrógão.

Em Lisboa, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República e os deputados cumpriram um minuto de silêncio junto ao Parlamento. À tarde, o Parlamento reuniu-se em sessão plenária para "prestar solidariedade às famílias das vítimas" e manifestar apoios a quem combate os incêndios.



Os partidos aprovaram um voto de pesar pela tragédia onde expressam ainda gratidão pelo trabalho dos bombeiros e pela solidariedade dos partidos. As forças partidárias garantem também que vão exigir apurar todas as respostas sobre estes incêndios.



Os líderes partidários marcaram depois presença em Castanheira de Pera para a última homenagem ao bombeiro que morreu no combate às chamas. Também Marcelo Rebelo de Sousa esteve no funeral de Gonçalo Correia.



Os funerais e as homenagens vão continuar ao longo dos próximos dias. A ministra da Justiça revelou esta quarta-feira que estão concluídas as autópsias, apesar de nem todos os corpos terem sido identificados.



Ao início da noite permanece por dominar o incêndio de Góis, que tem motivado as situações mais complicadas ao longo das últimas 24 horas.O fogo alastrou aos concelhos de Arganil e Pampilhosa da Serra, tendo sido mobilizados os meios aéreos para estas duas frentes. A Proteção Civil explicou a meio da tarde que 35 pessoas foram assistidas, entre bombeiros e desalojados e que dois feridos ligeiros foram transportados para o hospital.Ao início da noite, o fogo continua com duas frentes ativas, apesar de o combate estar a evoluir favoravelmente. O fogo tinha motivado na terça-feira a evacuação de 27 aldeias do concelho de Góis. Os habitantes de pelo menos cinco destas povoações já regressaram às suas casas.À medida que os dias passam surgem novas respostas, explicações mas também mais dúvidas. Apesar de a Polícia Judiciária ter afirmado que o incêndio de Pedrógão Grande teve início numa trovoada seca, Jaime Marta Soares tem dúvidas.