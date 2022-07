Incêndios em Bragança e Porto causam preocupação

Os mais preocupantes atingem zonas de mato nas freguesias de Urros e Parede dos Castelhanos, em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança e Teixeira e Teixeiró, no concelho de Baião, no distrito do Porto.



A combater estes dois incêndios estão 230 operacionais no terreno, 139 em em Baião e 91 em Torre de Moncorvo.



Redobram-se os apelos à população: a mão humana é responsável por mais de 80 por cento dos fogos.



A negligência é uma das causas, tal como o fogo posto.