Incêndios em Castelo Branco mobilizam centenas de bombeiros

RTP20 Jul, 2019, 18:19 / atualizado em 20 Jul, 2019, 18:32 | País

Na zona de Vila De Rei, na freguesia da Fundada, 283 bombeiros, apoiados por 83 carros e quatro meios aéreos combatem as chamas. A praia fluvial do Bostelim foi evacuada por precaução.





O vice-presidente do Município de Vila de Rei, Paulo César, disse à agência Lusa que o facto de várias autocaravanas utilizarem aquele local, poderia criar uma situação de pânico numa eventual necessidade de operações mais intensivas naquele local.



Além disso, disse o autarca, o fumo também contribuiu para a evacuação daquele espaço de lazer.



Outro dado. A estrada nacional 2 (EN2), entre Vila de Rei e Sertã, nas proximidades da Cumeada, está cortada ao trânsito devido ao incêndio. "Não se passa mesmo. Até há meios operacionais que não conseguem passar", disse o autarca à Lusa.



O vice-presidente disse também que três aldeias estão próximas das chamas e em "perigo", nomeadamente Monte Novo, Fouto e Relva do Boi.







Preocupante também o fogo na Sertã, nas freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais. Duzentos e nove bombeiros combatem as chamas apoiados por 54 carros e oito meios aéreos.





Há momentos, no Facebook, Cláudia André, ex-vereadora do PSD da Câmara Municipal da Sertã, publicou fotos do local com a legenda de "Dantesco".













As imagens mostram uma enorme mancha de fumo negro e cinzento.







Há indicação de que a Aldeia de Cardiga Fundeira, na Sertã, foi evacuada.