Incêndios em Marco de Canaveses e Baião continuam a mobilizar maior atenção

Foto|Lusa

O comandante Rui Laranjeira, da ANEPC, faz o ponto de situação do combate, esta manhã.



O fogo de Marco de Canaveses, na localidade de Paredes de Viadores, começou ontem às nove da noite.



O incêndio em Gestaçô, no concelho de Baião, começou por volta da meia-noite. Os incêndios no distrito de Aveiro já estão em fase de rescaldo.